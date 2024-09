MotoGP | Bagnaia su incidente Aragon: “Chiedo scusa ad Alex Marquez”

MotoGP GP Misano Ducati – Durante la conferenza stampa del Gran Premio di San Marino e della Riviera Pecco Bagnaia è tornato sull’incidente di Aragon, un contatto con Alex Marquez dove entrambi erano finiti a terra.

Poco dopo l’accaduto il due volte iridato aveva usato parole forti nei confronti del più piccolo dei fratelli Marquez (“Ha cercato un contatto, ha dato gas” aveva detto Bagnaia, ndr), ma a “bocce” ferme, ha chiesto scusa per le parole usate, non cambiando però idea su quanto accaduto.

Dichiarazioni e Scuse Francesco Bagnaia Vs Alex Marquez Aragon MotoGP 2024

“Chiedo scusa ad Alex per le parole forti che ho detto su di lui (ad Aragon, ndr). Sono triste per quello che è successo. A volte la rabbia ti porta a dire cose che non pensi. La sua difesa è stata piuttosto dura, come è normale quando si lotta per un terzo posto. Non cambio idea su quello che è successo, perché alla fine si poteva evitare togliendo il gas, ma è quello che è successo. Volevo solo scusarmi con Alex per le mie parole e basta. Chiudiamo pagina e siamo qui a Misano, che è il mio circuito di casa.”

Dichiarazioni Alex Marquez su Scuse Francesco Bagnaia Aragon MotoGP 2024

“Il fatto che si sia scusato (Bagnaia, ndr), mi piace.”

