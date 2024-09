SBK | Gp Francia, Bautista dichiarato unfit, salterà Gara 2

Superbike Portimao Ducati – Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) non parteciperà a Gara 2 della tappa francese dopo un incidente nella gara Tissot Superpole. Il campione in carica sperava di fare progressi nella gara di 10 giri, partendo dalla 17ª posizione per la gara del Campionato del Mondo Superbike FIM MOTUL, ma una caduta al primo giro, alla curva 7, dopo aver toccato la parte posteriore della moto di Bradley Ray (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team), ha messo fine alla sua avanzata. Successivamente è stato portato al centro medico, dove è stato diagnosticato con la frattura dell’ottava costola sul lato sinistro.

Venerdì, Bautista aveva terminato le prove in settima posizione con tempo asciutto, con un ritardo di circa sette decimi dal leader della classifica, Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Con la pioggia caduta sabato, il numero 1 ha mantenuto quella posizione durante la Terza Sessione di Prove Libere. Tuttavia, nella sessione Superpole Tissot, Bautista è riuscito a ottenere solo il 17° posto. È riuscito a rimontare nella Gara 1, finendo sul podio dietro a van der Mark dopo aver calibrato perfettamente il cambio agli pneumatici da bagnato. Dopo il suo incidente nella gara Superpole, Bautista non parteciperà alla Gara 2.

Il Gp di Francia perede così un altro protagonista dopo l’infortunio di Toprak Razgatlıoğlu e di Jonathan Rea

