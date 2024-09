Moto2 | Gp Misano Gara: Ogura batte Canet, Arbolino è terzo

Moto2 Gp San Marino e della Riviera di Rimini Misano Gara – Ai Ogura in sella alla Boscoscuro ha vinto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13esima tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota del Team MT Helmets – MSI ha avuto la meglio su Aron Canet, in sella alla Kalex del Fantic Racing, con il valenciano a sua volta davanti al nostro Tony Arbolino, che con la Kalex del Marc VDS Racing Team sale sul terzo gradino del podio.

Per Ogura che il prossimo anno sarà in MotoGP con il Team Trackhouse Aprilia, sesta vittoria in Moto2 e leadership del Campionato, con 9 punti di vantaggio sul team-mate Sergio Garcia, oggi solamente 12esimo anche e soprattutto a causa delle sue condizioni fisiche, infortunio in allenamento prima di Aragon e brutta caduta il venerdì di Misano.

Quarto al traguardo Manuel Gonzalez con la Kalex del Gresini Racing, seguito da Jake Dixon (Aspar), Fermin Aldeguer (SpeedUp), Filip Salac (Marc VDS Racing Team) e Diogo Moreira (Italtrans Racing Team). In Top Ten anche Albert Arenas (Gresini Racing) e Darryn Binder (Intact GP).

In zona punti anche il team-mate di quest’ultimo Senna Agius, il sopracitato Sergio Garcia, Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), Somkiat Chantra (Team Asia) e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team).

Dennis Foggia in sella alla Kalex dell’Italtrans Racing Team ha chiuso 22esimo, mentre si è chiusa con una caduta la gara di Celestino Vietti.

Il pilota del Team Red Bull Ajo era quarto, in lotta per il podio e forse anche la vittoria quando ha perso l’avantreno della sua Kalex alla curva Misano 2.

Gara da dimenticate per Mattia Pasini, che si è ritirato nel corso del 14esimo giro. “Paso” era in pista come wild-card del Team Ciatti Boscoscuro.

Foto: Valter Magatti

