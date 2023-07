SBK | Gp Donington Gara 2: Rea, “Felice e deluso allo stesso tempo”

SBK Gp Donington Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Donington, in quinta posizione.

Nella superpole race il pilota britannico è partito dalla pole, ha guidato la gara fino al penultimo giro ma è stato superato prima da Toprak Razgatlioglu e poi – nelle ultime curve dell’ultimo giro – dal leader del campionato Alvaro Bautista. In gra 2 le cose sono andate peggio a causa della bassa aderenza al posteriore.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Donington

“Ho ottenuto un podio nella Superpole Race e poi un quinto in Gara 2, ma sarei stato un po’ più contento se i risultati fossero stati invertiti. È sempre bello finire la giornata con un risultato solido. Ma se iniziamo con gli aspetti positivi di questa mattina, mi sono sentito benissimo per la gara di dieci giri. Ho spinto al massimo e sapevo che dovevo arrivare presto in testa. Ho superato Alvaro nel T1, all’interno, e poi sono andato più veloce che potevo! Al penultimo giro c’è stato probabilmente un piccolo errore e questo ha portato Toprak abbastanza vicino da fare un affondo nel Melbourne Loop. Sono entrato nella chicane precedente un po’ velocemente. Quando stavo iniziando a pensare di prendere il mio tempo nella chicane all’ultimo giro, per preparare Toprak all’ultima curva o per avvicinarmi, Alvaro è entrato. Penso che probabilmente avremmo meritato un po’ più del terzo posto dato da dove venivamo, ma sono felice e deluso allo stesso tempo. Nell’ultima gara ho faticato fin dall’inizio con la trazione della gomma posteriore. Da metà gara, quando Alvaro mi ha superato, ho faticato tantissimo. La posteriore spinnava, girava, girava. È stato davvero difficile perché è diventata fisica e la moto si muoveva molto.”