MotoGP | Bezzecchi promosso: ha preso la patente per la moto

Potrà sembrare strano ma sono diversi i piloti del Motomondiale a non avere la patente per la moto. Alcuni di loro sostengono di non sentirsi a proprio agio sulla strada, abituati alle alte velocità che toccano sui circuiti. Ieri, il pilota del team Mooney VR46, Marco Bezzecchi, ha superato l’esame della patente per la moto presso l’autoscuola Bassani di Pesaro.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi su patente moto

“Per fortuna durante l’esame è andato tutto liscio, mi hanno fatto fare l’esame come tutte le persone normali, chiaramente. Prima nel percorso e poi direttamente su strada. La prima cosa da neo-patentato che farò, sarà quella di portare la mia ragazza a fare un giro in moto con me, sicuramente si divertirà”