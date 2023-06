SBK | Gp Donington Day 1, Rinaldi: “Giornata inutile”

SBK Gp Donington Ducati – Michael Rinaldi ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Donington con il nono tempo.

Pochi minuti dopo l’inizio delle FP1, una leggera pioggia ha reso scivoloso il circuito costringendo Rinaldi (15 giri completati in condizioni difficili) a tornare presto al box. Le cose sono addirittura peggiorate nelle FP2 con una pioggia ancora più leggera che non ha consentito ai piloti del team Aruba.it Racing – Ducati di registrare il tempo, impedendogli di girare sia in condizioni di asciutto che di bagnato.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Donington

“E’ un vero peccato. E’ stata praticamente una giornata inutile. Avevamo bisogno di prendere confidenza con il nuovo asfalto ma abbiamo avuto a disposizione solo pochi giri nelle FP1 in cui, ovviamente, è stato molto difficile provare a spingere per comprendere bene il nuovo asfalto. Ci aspetta un gran lavoro domani ma è chiaro che questa sia una condizione uguale per tutti i piloti”.