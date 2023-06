SBK | Gp Donington Day 1, Bautista: “Non abbiamo potuto lavorare molto”

SBK Gp Donington Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Donington con l’ottavo tempo.

In una giornata fortemente condizionata dal maltempo, il pilota spagnolo è risucito a completare solo pochi giri nel corso del primo turno senza scendere in pista nella FP2.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Donington

“C’è poco da dire. Non abbiamo potuto lavorare molto. Abbiamo solo avuto modo di confermare l’ottima qualità del nuovo asfalto che non presenta più nessuna buca. Allo stesso tempo, però, non abbiamo avuto la possibilità di capire quale possa essere il consumo delle gomme su questa nuova superfice. La speranza è quella di poter sfruttare le FP3 anche per questo tipo di valutazione”.