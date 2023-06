SBK | Gp Donington Day 1: Razgatlıoğlu, “Felice di essere tornato qui, meno delle condizioni”

SBK Gp Donington Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Donington, sesta tappa del mondiale 2023, con il secondo tempo.

Razgatlıoğlu ha corso subito in testa alla classifica sul suo circuito preferito durante le FP1 di questa mattina, una posizione che ha mantenuto per gran parte della prima sessione “prevalentemente asciutta” prima di essere superato da Jonathan Rea della Kawasaki di soli 0,052 secondi. Nelle FP2 ha percorso solo pichi giri ad inizio turno.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Donington Yamaha

“Sono davvero felice di essere tornato di nuovo qui, è la mia pista preferita, ma oggi non mi sono diverto molto perché non siamo in grado di capire se il nuovo asfalto è buono o meno in queste condizioni. Spero che domani non piova e possiamo guidare in condizioni asciutte! Spero che il tempo migliori anche perché ora non sappiamo quale gomma vada bene per la gara, vedremo. Non c’è molto da dire, Locatelli ha guidato molto sotto la pioggia e il tempo sul giro è stato molto veloce – sembra che il grip sia molto alto sul bagnato. Domani darò il 100%, adoro questa pista e l’anno scorso abbiamo ottenuto tre vittorie – secondo me anche quest’anno siamo della partita. Sembra che Johnny sia forte e spero di lottare in gara. Molte persone vengono a vedere e vogliono assistere a gare molto belle questo fine settimana! Siamo concentrati direttamente sulla gara”.