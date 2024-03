SBK | Gp Barcellona: tutti gli orari TV della tappa catalana

SBK Gp Barcellona – Dopo la gara di Phillip Island le derivate di serie tornano in pista: prossima tappa Barcellona per il Gran Premio di Catalogna.

L’ultimo appuntamento del mondiale è stato un weekend dai risultati inaspettati. Sebbene ci si aspettasse un Bulega subito veloce con la Ducati, non ci si aspettava potesse vincere già alla prima gara, così non ci si aspettata un Lowes così in forma da vincere sia la Superpole Race che Gara 2. Ha un po’ faticato Bautista, ma già da Gara2 sembra essere tornato quasi quello dello scorso anno e proprio a Barcellona potrebbe ricominciare la scia positiva. Tenendo presente però che Razgatlioglu è già veloce con la BMW e che Petrucci e Iannone non staranno a guardare.

Orari Gp Barcellona SBK

Venerdì 22 marzo

FP1 SBK: 10:20-11:05

FP2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 23 marzo

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 24 marzo

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SBK: 14:00

Orari TV8

Sabato 23 marzo

Gara 1 SBK: 17:45

Domenica 7 maggio

Superpole Race SBK: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 16:15