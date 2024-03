MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP del Portogallo 2024 a Portimao

MotoGP Gp Portimao 2024 – L’Autodromo Internacional do Algarve ospiterà la seconda gara della MotoGP 2024.

Dopo le emozioni del Qatar, il Motomondiale torna in pista sui sali e scendi del circuito del Portogallo. Su questa pista, dopo la vittoria della Gara “lunga” a Lusail, Francesco Bagnaia arriva da favoritissimo, ma la concorrenza sarà spietata. Sebbene il Campione del Mondo in carica lo scorso anno vinse sia Sprint che Main Race, Martin, Bastianini e gli altri non staranno a guardare. Occhi puntati ovviamente anche su Marc Marquez. Lo spagnolo in Qatar è sembrato correre un po’ sulla difensiva, non ha ancora gli automatismi per andare sempre veloce sulla Ducati, ma potrebbe arrivarci molto presto.

Grande attenzione anche su KTM. La moto della casa austriaca ha fatto molto bene in Qatar con Binder e potrebbe ripetersi anche in Portogallo. Grande incognita l’Aprilia. Sulla carta Vinale ed Espargarò dovrebbero essere competitivi, ma a Lusail nella gara lunga si sono persi.

Honda e Yamaha lontane dalle prime posizioni sperano di poter iniziare un recupero, almeno prestazionale, entro la metà della stagione, per evitare di compromettere anche il 2025.

Meteo Gp Portimao

Al momento è previsto bel tempo per tutto il weekend, con una temperatura massima di 22 gradi.

Info Gp Portimao

L’Autodromo Internacional do Algarve è stato inaugurato il 2 novembre 2008 dal WorldSBK quando si sono diretti in Portogallo per il round finale di quella stagione. In termini di layout del circuito attuale ha 15 curve: nove a destra, sei a sinistra. L’ondulazione a Portimao è incredibile e il rettilineo principale permetterà ai piloti della MotoGP di spingere prima della discesa che precede curva 1. Nel 2020 a vincere fu Miguel Oliveira in sella alla KTM Tech3 mentre nella stagione 2021 la prima gara sul circuito portoghese è stata conquistata da Quartararo e la seconda da Francesco Bagnaia. Nel 2022 vinse Fabio Quartararo davanti a Johann Zarco e Aleix Espargarò, mentre nel 2023 Bagnaia vinse sia la Sprint che la main Race.

Orari Gp Portimao 2024

Venerdì 22 marzo 2024

FP1 Moto3: 10:00-10:35

FP1 Moto2: 10:50-11:30

FP1 MotoGP: 11:45-12:30

FP2 Moto3: 14:15-14:50

FP2 Moto2: 15:05-15:45

FP2 MotoGP: 16:00-17:00

Sabato 23 marzo 2024

FP3 Moto3: 9:40-10:10

FP3 Moto2: 10:25-10:55

FP3 MotoGP: 11:10-11:40

Qualifiche 1 MotoGP: 11:50-12:05

Qualifiche 2 MotoGP: 12:15-12:30

Qualifiche 1 Moto3: 13:50-14:05

Qualifiche 2 Moto3: 14:15-14:30

Qualifiche 1 Moto2: 14:45-15:00

Qualifiche 2 Moto2: 15:10-15:25

Sprint Race MotoGP: 16:00

Domenica 24 marzo 2024

Warm-Up MotoGP: 10:45-10:55

Gara Moto3: 12:00

Gara Moto2: 13:15

Gara MotoGP: 15:00

Dove vedere il Gp Portimao

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8, trasmetterà la diretta delle qualifiche e della Sprint Race al sabato e la differita delle tre gare alla domenica.

TV8 Sabato 25 marzo

Qualifiche in diretta delle tre classi e della Sprint Race

TV8 Domenica 26 marzo

Differita gare:

Moto3 alle 17:15

Moto2 alle 18:30

MotoGP alle 20:15

