SBK | Gp Barcellona, Lowes: “Mi sento bene ma abbiamo del lavoro da fare”

SBK Gp Barcellona Kawasaki – Alex Lowes, dopo la doppia vittoria in Australia è pronto per il Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del mondiale 2024.

Dopo un recente test che ha fornito preziose informazioni, Lowes esprime fiducia nel loro progresso e nel lavoro svolto, pur riconoscendo l’importanza di gestire le gomme per le gare più lunghe. Confrontando le caratteristiche della pista con quelle dell’Australia, il pilota britannico evidenzia l’importanza di adattarsi al diverso livello di grip della Catalunya e condivide la sua fiducia nell’impostazione dell’elettronica della moto, notevolmente migliorata rispetto all’anno precedente. Nonostante le sfide, Lowes mostra entusiasmo per il layout della pista e si prepara a sfidare le curve impegnative della Catalunya con determinazione e spirito competitivo.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Barcellona Superbike

“Abbiamo ottenuto molte informazioni dal recente test da utilizzare durante il fine settimana di gara. Mi sento bene ma abbiamo del lavoro da fare per prenderci cura delle gomme per le gare lunghe. In Australia, con il nuovo asfalto, la pista aveva davvero molto grip. La Catalunya è una delle piste con meno grip. Quindi era importante provare qui per avere un’idea delle cose che abbiamo provato nei test invernali. L’impostazione dell’elettronica, se non il software stesso, è molto diversa rispetto allo scorso anno e ora sono più felice sapendo che funziona. Siamo sicuramente più preparati dopo il test. Mi piace la pista e il layout della Catalunya. Non c’è molto grip ma ci sono molte curve lunghe dove puoi far scivolare la moto abbastanza facilmente. Puoi sempre divertirti andando in moto qui.

