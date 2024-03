SBK | Gp Barcellona, Bassani: “Cercherò di fare bene nelle qualifiche”

SBK Gp Barcellona Kawasaki – Axel Bassani dopo le difficoltà dell’Australia è pronto per il Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del mondiale 2024.

Dopo intensi test recenti sul circuito di Catalunya, Bassani esprime fiducia nelle loro nuove idee e nella chiarezza delle loro decisioni. Discutendo l’importanza dei test pre gara e delle qualifiche nella Superpole, il pilota italiano sottolinea l’importanza di partire in posizione favorevole per competere con i migliori.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Barcellona Superbike

“Abbiamo lavorato molto nei recenti test in Catalunya e ora correremo sulla stessa pista. Le nostre idee ora sono più pulite e chiare e abbiamo provato anche le nuove opzioni di pneumatici. Sicuramente è più facile fare un weekend di gara se hai due giorni di test poco prima, ma è lo stesso per tutti. Per il weekend di gara cercherò di fare bene nelle qualifiche della Superpole. Se parti 15° o 16° nella Superpole è impossibile lottare con i migliori. Se partiamo dalla seconda o terza fila avremo la possibilità di lottare per una buona posizione in gara”.

