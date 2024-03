SBK | Iannone: “Quattro anni senza correre… all’inizio è stato drammatico”

SBK Ducati GoEleven – Andrea Iannone è tornato quest’anno in pista dopo una squalifica di quattro anni per doping.

Il pilota di Vasto ha corso in Australia la sua prima gara con la Superbike e domenica sarà in sella alla Ducati V4R Panigale con #29 ben in vista ai lati della carena a Barcellona.

Parlando con il sito ufficiale della Superbike ha ripercorso i passi che lo hanno portato a tornare in pista, compreso un viaggio a Misano insieme a suo padre e a una chiacchierata con il General Manager di Ducati Corse Gigi Dall’Igna che ha portato il numero 29 in sella alla Panigale V4 R del Team GoEleven.

Dichiarazioni Andrea Iannone Squalifica Doping

“Quattro anni senza correre… all’inizio è stato drammatico. Difficile capire e adattarsi dato che ho perso tutta la mia vita. Quando perdi tutto, sei un po’ disorientato. È come una brutta caduta, ma in quel caso forse ti fermi per un anno. Io mi sono fermato per quattro anni. Difficile spiegare questa situazione. Ho sentito tanto sostegno da parte dei miei tifosi, della mia famiglia e dei miei amici ma non è stato facile. Specialmente il primo anno ero un po’ più chiuso in me stesso ma passo passo ho iniziato a vivere una vita un po’ normale.”

Dichiarazioni Andrea Iannone Incontro Ducati Misano

“Ho smesso di seguire la MotoGP e ho iniziato a seguire il WorldSBK. Non so perché ma così sono andate le cose. Seguendo alcune gare il mio desiderio era di far parte di quelle gare e di quei duelli ed ecco perché a volte ho iniziato a parlare con Gigi Dall’Igna. Un giorno sono andato con mio padre a Misano per incontrarlo. Abbiamo parlato un po’ e ha detto ‘Allora, Andrea, lo vuoi, e pensi di essere pronto?’. Gli ho risposto di sì. Sono tornato dopo tanto tempo, sono davvero entusiasta per questo ritorno. Sono contento, vivo questo sogno. Non recupererò quanto ho perduto; è impossibile, ma proverò a recuperare la mia felicità.”

Dichiarazioni Andrea Iannone Superbike

“Il WorldSBK è davvero bello, il clima in questo paddock è fantastico. Sento tanta passione per il motorsport, per la moto, per me è un’energia davvero bella. In questo momento della mia carriera, penso sia il miglior Campionato. Adesso sono qui e voglio godermela. Il livello è davvero alto dato che tutti vanno forte. Penso che i primi 10-12 siano davvero veloci.”

Dichiarazioni Andrea Iannone Primo test Jerez Superbike

“A Jerez, quando in ottobre ho provato la moto, sono andato immediatamente forte. Abbiamo terminato il test con il quinto posto e con un tempo sul giro non male. Il feeling è stato buono fin da subito ma nel complesso devo percorrere più chilometri. Dobbiamo lavorare tanto. Capiamo tutto un po’ meglio, specialmente la moto e le gomme. Per quanto concerne le gomme è cambiato tutto dato che sono diverse rispetto a quelle presenti in MotoGP™. Penso che nel corso della preseason abbiamo lavorato bene ed è importante avere il supporto da Ducati.”

Dichiarazioni Andrea Iannone Primo Podio Superbike

“Non mi aspettavo questo risultato. Un podio è davvero un gran risultato. Per me è un ritorno davvero speciale e questo momento e questo weekend non me lo dimenticherò mai. Dopo tanto tempo ancora una volta ho vissuto un altro gran momento. Ho lottato con i migliori nel WorldSBK, nel mio primo weekend e alla mia prima gara. Adesso cosa succede? Sono lì davanti. È incredibile. Sono davvero felice, è bellissimo. Questo primo weekend non me lo dimenticherò.”

