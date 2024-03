Moto2 | Gp Portogallo Qualifiche: Gonzalez centra la pole, indietro gli italiani

Moto2 Gp Portogallo Qualifiche – Manuel Gonzalez si è aggiudicato la pole position del Gran Premio del Portogallo classe Moto2, seconda gara del Motomondiale 2024, in programma domani a Portimao.

Il pilota del Gresini Racing centra così la prima pole in carriera, ottenuta con il crono di 1:41.514, un crono conquistato al settimo degli otto passaggi effettuati e che gli ha permesso di battere Fermin Aldeguer (SpeedUp) e Aron Canet (Fantic Racing).

Seconda fila per Alonso Lopez (SpeedUp), Joe Roberts (OnlyFans American Racing) e Albert Arenas (Gresini Racing). Settimo tempo per Ai Ogura che in sella alla Boscoscuro del Team MT Helmets – MSI è davanti al team-mate Sergio Garcia e a Somkiat Chantra (Team Asia), che chiude la terza fila.

Decimo tempo per Jeremy Alcoba (VR46 Master Camp), che ha piazzato la sua Kalex davanti davanti a quelle di Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing) e Tony Arbolino.

Il pilota del Team Marc VDS è il migliore dei piloti italiani, un 12esimo tempo a 0.674s dalla vetta. Più indietro Celestino Vietti (Red Bull Ajo) e Dennis Foggia (Italtrans) che hanno chiuso in 14esima e 15esima posizione.

5/5 - (1 vote)