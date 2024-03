SBK | Gp Barcellona Gara 2, Rea: “Un fine settimana molto deludente”

SBK Test Barcellona Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del mondiale 2024, in ottava posizione.

Per Rea, un “sfortunato” P13 nella Superpole Race ha visto il nordirlandese partire dalla stessa posizione ancora una volta per Gara 2, ma le fortune hanno iniziato a invertirsi con una forte progressione nel primo giro fino all’8° posto. Ha trovato fiducia nella sua Yamaha R1 WorldSBK per battagliare in modo spettacolare con Alex Lowes, Sam Lowes e Danilo Petrucci nella parte centrale della gara principale. Con il passare dei giri, l’obiettivo di Rea era quello di avanzare tra i primi cinque, ma ha concluso il suo secondo evento con la squadra a meno di due secondi di distanza dopo una corsa incoraggiante.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gara 2 Barcellona Superbike

“Nel complesso è stato un fine settimana molto deludente, ma abbiamo fatto dei progressi – anche se dall’esterno non sembrava evidente – e abbiamo ottenuto i nostri primi punti della stagione. Gara 2 è stata una gara senza problemi, nessun problema, ho solo faticato a partire dalla P13: non hai la posizione in pista e devi essere un po’ più aggressivo all’inizio. Quando ho raggiunto il gruppo avevo già consumato un po’ di gomma quindi ho cercato di conservarne il più possibile per spingere per i primi cinque quando il grip è calato. Stavo recuperando ma ho finito i giri e il ritmo dei piloti davanti non è sceso quanto mi aspettavo. Ci sono alcuni aspetti positivi da prendere, non è dove vogliamo essere in questo momento, ma andiamo ad Assen e manteniamo la mente aperta. La situazione deve cambiare, sento che abbiamo dovuto affrontare molti problemi e li stiamo affrontando bene come squadra, ora dobbiamo voltare pagina e fare un buon lavoro ad Assen – sono non vedo l’ora di fare un grande passo lì.”

