SBK | Gp Barcellona Gara 2, Locatelli: “Un paio di piloti sono impazziti”

SBK Test Barcellona Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 2 Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del Mondiale 2024, in tredicesima posizione.

Locatelli ha conquistato l’ottava posizione nella Superpole Race del mattino come punto più alto della giornata. Il 27enne è stato fortunato ad evitare una collisione tra Michael Rinaldi e Axel Bassani quando i due si sono scontrati insieme davanti a lui nel primo giro di Gara 2, costringendo “Loka” a finire nella trappola di ghiaia della curva 4 e perdere oltre 13 secondi ai leader. Rientrato in fondo al gruppo, Locatelli ha abbassato la testa per macinare 20 giri e avanzare verso la zona punti – con un sorpasso all’ultimo giro su Xavi Vierge che gli è valso il 13° posto alla bandiera a scacchi.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Barcellona Superbike

“Oggi abbiamo concluso con una gara sfortunata, semplicemente perché all’inizio un paio di piloti sono impazziti e non avevano la testa completare la gara. Ero sul punto di cadere quando Rinaldi e Bassani sono caduti davanti a me, ma sono stato davvero fortunato a non farlo. Alla fine le gare mi sono piaciute, ho cercato di spingere al massimo e di ottenere il miglior feeling con la moto. Per Gara 2 penso che siamo stati più competitivi rispetto a ieri: abbiamo migliorato il grip e la durata della gomma, quindi questo è positivo per noi e per la squadra per capire la direzione e darci molti dati. Non posso dire di essere davvero soddisfatto dei risultati ma stiamo spingendo sempre, in ogni sessione, per cercare di fare il massimo e sappiamo che qui a Barcellona non è la pista migliore per noi. Questo è tutto quello che possiamo dire: sono contento del mio livello, contento dei ragazzi perché non commettiamo mai errori e la R1 funziona bene, quindi guardiamo avanti in modo positivo e vediamo cosa possiamo fare ad Assen”.

4.2/5 - (5 votes)