MotoGP | Gp Portogallo Gara, Espargarò: “Non sono riuscito a trovare il feeling”

MotoGP Gp Portogallo Aprilia Racing – Aleix Espargarò ha chiuso il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, in ottava posizione.

Nel corso del primo giro, Aleix Espargaró ha subito un contatto con un altro pilota che lo ha fatto retrocedere fino alla diciannovesima posizione. Dalle retrovie, ha iniziato una grande rimonta recuperando posizioni e riuscendo a tagliare il traguardo all’ottavo posto.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gp Portogallo MotoGP 2024

“Mi dispiace molto per Maverick perché ha fatto un weekend incredibile e si meritava il podio, ma purtroppo le gare sono così. Non sono riuscito a trovare il feeling durante tutto il weekend, mancava grip sul posteriore. Alla fine, comunque, ho fatto un buon passo in rimonta e porto a casa dei punti importanti”.

