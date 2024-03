SBK | Gp Barcellona Gara 2, Lowes: “Contento di come sia andata”

SBK Gp Barcellona Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del mondiale 2024, in sesta posizione.

In una pista che non ha mai favorito la sua squadra, Lowes ha affrontato il fine settimana con determinazione e perseveranza. Nonostante le difficoltà incontrate nei test e nelle prove libere, Lowes ha ottenuto risultati sorprendentemente positivi, con tre prime sei posizioni che evidenziano la sua abilità e la forza del team. Nella Gara 2, Lowes ha mostrato una guida coraggiosa e determinata, lottando fino all’ultimo giro per conquistare posizioni preziose. La Superpole Race ha inoltre confermato il suo talento e la sua abilità, con un tempo di gara significativamente migliorato rispetto all’anno precedente.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Barcellona Superbike

“Sono davvero contento di come è andata la nostra domenica perché questa non è la pista più facile per noi. E’ stato un fine settimana difficile e non abbiamo avuto la giusta velocità né negli ultimi test né nelle prove libere del venerdì. Quindi ottenere tre primi sei risultati è positivo. Sono stato davvero forte alla fine dell’ultima gara, raggiungendo Petrucci e Gardner, cercando di entrare nei primi cinque. Dopo l’Australia ci aspettavamo molto, ma sappiamo che questa pista è piuttosto difficile. Mi è piaciuta la Superpole Race e mi sono sentito a mio agio con la moto. Sono riuscito a fare i migliori giri che abbiamo fatto in pista e migliorare parecchio il mio tempo di gara rispetto allo scorso anno. Nel complesso dobbiamo essere contenti. Mi è piaciuta la gara di casa della squadra e non vedo l’ora che arrivi il prossimo round ad Assen”.

