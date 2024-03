SBK | Gp Barcellona Gara 2, Bassani: “Rinaldi è arrivato diretto contro di me”

SBK Gp Barcellona Kawasaki – Axel Bassani non ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del mondiale 2024.

Attraverso una valutazione franca e approfondita, Bassani riflette sulle sfide incontrate durante la Superpole Race e la gara principale. Nonostante il miglioramento delle sensazioni rispetto al giorno precedente, Bassani riconosce la necessità di lavorare sodo sia sull’anteriore che sul posteriore della moto per migliorare il feeling e la competitività. Pur esprimendo delusione per alcune perdite di posizione durante la gara, il pilota italiano rimane determinato nel perseguire il successo e guarda con ottimismo al prossimo round ad Assen.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Barcellona Superbike

“La Superpole Race è stata buona ma è difficile recuperare posizioni anche se abbiamo a disposizione 20 giri. Con dieci giri nella Superpole Race era praticamente impossibile. Abbiamo perso alcune posizioni negli ultimi giri. Non è stato facile ma le sensazioni erano migliori rispetto a ieri. Sicuramente dovremo lavorare molto con l’anteriore, ma anche con il posteriore perché non ho un buon feeling. Ma era meglio. In Gara Due il feeling era davvero buono anche alla fine del giro di formazione, perché avevamo cambiato qualcosa. Ho recuperato alcune posizioni nelle prime tre curve, quindi sono riuscito a occupare la nona posizione e poi avrei gestito la mia gara per arrivare alla fine in una buona posizione. Ma Michael Ruben Rinaldi è arrivato diretto contro di me e questo mi ha davvero deluso. E’ un peccato perché penso che oggi avevamo la possibilità di stare con Alex, con Johnny, e provare ad arrivare al settimo o all’ottavo posto. Per noi non sarebbe male. Ripartiremo dall’Olanda e vedremo cosa succede”.

