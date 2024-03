SBK | Gp Barcellona Gara 2, Bautista: “Contento per il podio ma ancora non sento di avere il feeling”

SBK Gp Barcellona Ducati – Alvaro Bautista ha vinto Gara 2 del Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del mondiale 2024.

l Campione del Mondo in carica ha conquistato il podio (P3) dopo una fantastica rimonta dalla undicesima posizione.

Bautista è stato poi perfetto in Gara-2 tenendo dal decimo giro un passo gara imprendibile anche per il compagno di squadra, Bulega.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Barcellona Superbike

“Questo è un grande risultato alla fine di un weekend sicuramente non facile. Siamo riusciti a recuperare posizioni su posizioni partendo dal P14 di Gara-1 per una penalizzazione che non ho compreso bene. Per questo motivo voglio ringraziare il team con cui abbiamo fatto davvero un grande lavoro. Ci vediamo ad Assen”.

