SBK | Gp Barcellona Gara 2, Bulega: “Torniamo a casa con tanta fiducia”

SBK Gp Barcellona Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del mondiale 2024, in seconda posizione.

Per Nicolò Bulega la soddisfazione di un solido secondo posto (P4 in Superpole Race) che gli consente di tornare a casa con il primo posto nella classifica del Campionato del Mondo di Superbike con un vantaggio di 12 punti Alvaro Bautista.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Barcellona Superbike

“Abbiamo adottato oggi una strategia diversa da quella di Gara-1 e la scelta si è dimostrata quella buona. Sono molto felice per ciò che abbiamo fatto in questo weekend anche perché questa è una pista che mi piace ma non una delle mie preferite come, per esempio Assen. Torniamo a casa con tanta fiducia e con un feeling che cresce ogni giorno sempre di più”.

4.2/5 - (5 votes)