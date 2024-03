SBK | Gp Barcellona Day 1, Razgatlıoglu: “Sono molto vicino a Bautista mentre su Bulega, non lo so”

SBK Gp Barcellona BMW – Toprak Razgatlioglu ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del Mondiale 2024, con il terzo tempo nella classifica combinata dei tempi.

Nelle due sessioni odierne di prova ha inanellato 37 giri. Buon passo gara per Toprak che però per le posizioni di vertice dovrà vedersela con Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) e Alvaro Bautista, i quali hanno messo in mostra un gran passo. Il turco spera di lottare con loro.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gp Barcellona Superbike

“Ho avvertito dei problemi alla gomma anteriore ma domani proveremo a fare del nostro meglio. Ora il grip al posteriore è migliore rispetto a prima. Non capisco perché con una gomma facciamo dei miglioramenti e poi con l’altra abbiamo dei problemi! Spero di lottare con Ducati ma forse le gare andranno diversamente. Sono molto vicino ad Alvaro mentre su Nicolò, non lo so. Ho provato il nuovo forcellone ma forse in FP3 monterò quello vecchio dato che non siamo ancora certi. Sento che con quello nuovo la moto è diversa. Se domattina riuscissimo a fare dei passi avanti, forse potremmo lottare per il podio o anche per la vittoria. L’obiettivo è il podio; se in gara negli ultimi cinque giri fossi con Nicolò o Alvaro potrei lottare per la vittoria”.

