MotoGP | Gp Portogallo Day 1, Vinales: “Sensazioni buone nonostante la condizione fisica”

MotoGP Gp Portogallo Aprilia Racing – Maverick Vinales ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, con il settimo tempo.

Buona prestazione per Maverick Viñales che è riuscito a guadagnarsi l’accesso in Q2 nonostante una gastroenterite che ha condizionato il suo stato di forma. Il pilota spagnolo ha impressionato dimostrando un passo gara eccellente e un buon feeling su questa pista.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gp Portogallo MotoGP 2024

“Le sensazioni sono state buone nonostante la mia condizione fisica che non mi ha permesso di guidare come avrei voluto. Siamo comunque riusciti a fare un’ottima sessione e sono molto motivato per domani. Abbiamo provato diverse configurazioni sulla moto, soprattutto a livello di setting, e tutto ha funzionato bene”.

3.5/5 - (2 votes)