SBK | Gp Barcellona Day 1, Bautista: “E’ stato un venerdì particolare”

SBK Gp Barcellona Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del mondiale 2024, con il secondo tempo.

Bautista rivela una giornata di alti e bassi, con la lotta per trovare il feeling con la sua Panigale al mattino, seguita da un rinato senso di soddisfazione nel pomeriggio. Ora, con determinazione e fiducia, lo spagnolo si prepara a compiere un ulteriore passo in avanti per affrontare la gara di domani.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Barcellona Superbike

“E’ stato un venerdì particolare. Nelle prove del mattino non siamo riusciti a trovare le condizioni per poter migliorare il feeling con la mia Panigale mentre nel pomeriggio le cose sono andate decisamente meglio. Sono tornato a guidare come mi piace e per questo motivo sono particolarmente soddisfatto. Adesso è il momento di fare un ulteriore passo in avanti. C’è comunque grande fiducia in vista della gara di domani”.

