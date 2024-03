MotoGP | GP Portogallo Day 1, Mir: “Stiamo lavorando duramente”

MotoGP GP Portogallo Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, con il 19esimo tempo.

Nonostante un impegno incessante, Mir ha riconosciuto che le prestazioni non hanno raggiunto le aspettative, attribuendo le difficoltà a una bassa aderenza della pista. Tuttavia, con ottimismo e una mentalità concentrata sul lavoro, Mir ha fissato l’obiettivo di colmare questo divario nelle prestazioni per le giornate successive, confidando che il miglioramento sarà una conseguenza diretta delle condizioni in pista.

Dichiarazioni Joan Mir GP Portogallo Honda Repsol MotoGP 2024

“Stiamo lavorando duro e spero che domani, con condizioni migliori in pista, potremo fare di più. Onestamente mi aspettavo di più da oggi e stiamo facendo più fatica di quanto pensassi. Quando l’aderenza della pista è bassa penso che perdiamo un po’ di più rispetto ai nostri rivali, quindi l’obiettivo è quello di colmare questo divario domani: miglioreremo man mano che l’aderenza migliorerà. Continuiamo a lavorare e sono sicuro che i miglioramenti arriveranno”.

4.7/5 - (42 votes)