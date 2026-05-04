MotoGP | Ducati in pista al Mugello con il prototipo 850cc [VIDEO]

Continua lo sviluppo dei nuovi prototipi della MotoGP 2027, al Mugello in pista con la Ducati 850cc c’è il collaudatore Michele Pirro.

Dopo averla provata a Jerez e Misano, il pilota di San Giovanni Rotondo è salito in sella al prototipo 850cc sulla pista di casa della Ducati, quella del Mugello.

In un video postato dallo stesso tester della casa di Borgo Panigale, Pirro esclama: “È primavera al Mugello, buona serata.” Come potete vedere nel video sotto riportato, si vedono i meccanici scaldare la moto.

Pirro avrà a disposizione due moto, una con dei miglioramenti aerodinamici già visti durante il test a Misano, mentre la seconda con una carenatura anteriore più aggressiva con alette che ricordano le attuali MotoGP.

La moto è già equipaggiata con pneumatici Pirelli, con quello che sarà il fornitore unico dal 2027 che ha portato molti pneumatici, sui slick che rain, nel caso dovesse piovere.

In pista da martedì dovrebbe esserci anche il dominatore nonché record-man di vittorie consecutive della Superbike Nicolò Bulega, che da questa stagione ricopre anche il ruolo di tester della Ducati MotoGP 850cc.

Ricordiamo che il nuovo regolamento 2027 prevede oltre al motore ridotto di cilindrata, niente abbassatori, aerodinamica ridotta e pneumatici Pirelli.

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