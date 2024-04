MotoGP | Austin, Bagnaia: “Ho notato una certa aggressività nel gruppo”

GP Austin MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia si aspettava molto di più dalla gara di Austin, pista dove lo scorso anno vinse la Sprint Race e dove mostrò un ritmo implacabile in gara vanificato solo da una caduta inaspettata quando era in testa.

Il #1 della Ducati ha portato a casa un quinto posto che lo allontana dalla vetta della classifica e a fine gara ha parlato di un pò troppa aggressività da parte degli avversari, che avrebbe portato ad un deterioramento delle gomme. Ecco cosa ha detto il due volte iridato della MotoGP così come riportato da Todocircuito.com.

“Ho fatto una buona partenza, e fino al sesto giro mi sentivo molto bene, mi vedevo lottare per la vittoria o almeno per il podio, ma da quel momento in poi ho dovuto pensare alla difesa, perché sì, ero forte in frenata, ma avevo problemi con tutto il resto. Ho iniziato a sentire molte vibrazioni e la moto si è chiusa dall’anteriore. Ora dobbiamo solo lavorare e cercare di finire questo tipo di gare in cui ci troviamo con questi problemi. Quando sarà il momento di attaccare ed essere davanti, lo faremo. La gomma anteriore ha iniziato a rovinarsi sul fianco destro, è una cosa che non mi era mai successa prima, meno che mai qui, quindi l’ingresso in curva è stato complicato, per non parlare delle vibrazioni sul lato sinistro. Sembra che questa sia ormai la norma. C’è sempre qualcosa che ci succede e su cui non abbiamo alcun controllo. C’è stata una certa aggressività nel gruppo, la cosa più conveniente sarebbe stata gestirla con più calma.” – infine un pensiero sulla rivelazione Pedro Acosta – “È un pilota forte, non si preoccupa di nulla e lotta come se avesse già molta esperienza alle spalle. Mi congratulo con lui, penso che formi un’ottima combinazione con la KTM.”

“Stiamo ancora scoprendo la GP 24. Hanno apportato modifiche al motore e alla distribuzione dei pesi, ora il peso è più avanti. Mi piace di più così, ma devo ritrovare confidenza con la moto. Dobbiamo capire alcune cose. Mi ricorda l’inizio della stagione 2022, quando all’inizio abbiamo faticato molto a fare punti. La posizione di oggi non è la nostra, avremmo dovuto finire tra le prime due. È ora di rimboccarsi le maniche per raggiungerlo.”

