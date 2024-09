SBK | Gp Aragon Petrucci: “Ora so come poter vincere, voglio ripetermi il prima possibile”

SBK Aragon Ducati Barni – Danilo Petrucci dopo aver dominato a Cremona vuole continuare sulla stessa scia anche in occasione del Gran Premio di Aragon.

A Cremona il ternano ha vito tutto e può iniziare a pensare di poter agguantare la top 3 nella classifica del campionato.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Aragon Superbike 2024

“Bello, dal momento che ora so come poter vincere. Voglio ripetermi il prima possibile. Vincere in Italia davanti a tanti amici e alla famiglia è stata tanta roba. Sulla via di casa ci siamo fermati a Misano con dei vecchi amici dei tempi della MotoGP e abbiamo cenato insieme. Qui l’obiettivo è divertirci e lottare per il podio come abbiamo fatto negli ultimi Round. Qualcuno mi ha consigliato di dare un occhio alla classifica del Campionato ma non lo so, forse la top 3 potrebbe essere un bel risultato per la prossima stagione, potrebbe essere il mio obiettivo. Non so se sia possibile centrarlo quest’anno. L’anno scorso questo è stato il primo Round in cui mi sono sentito davvero competitivo nel WorldSBK, chiudendo al comando un paio di sessioni ma poi ho commesso uno degli errori più stupidi della mia carriera. In Gara 1 ho avuto il passo migliore di tutti ma forse non era ancora il momento di conquistare quella prima vittoria”.

