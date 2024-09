SBK | Gp Aragon, Bautista: “Non posso negare che questo circuito mi piace molto”

Superbike Aragon Ducati – Alvaro Bautista è reduce da un weekend di alti e bassi a Cremona, ma punta a fare bene in occasione del Gran Premio di Aragon.

Per Alvaro Bautista, reduce da secondo posto in Gara-2 a Cremona, sarà il Gran Premio di casa. Il pilota nato a Talavera de la Reina è terzo in classifica con 283, 69 in meno del compagno di squadra.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Aragon Superbike 2024

“Non posso negare che quello di Aragon sia un circuito che mi piace molto. Nel passato abbiamo conquistato risultati molto buoni ma la situazione potrebbe essere diversa in questo weekend alla luce del nuovo asfalto e delle mie condizioni fisiche che comunque stanno migliorando. Il mio obiettivo, però, rimane sempre quello di crescere sessione dopo sessione e divertirmi davanti al mio pubblico”.

5/5 - (2 votes)