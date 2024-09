SBK | Gp Aragon, Iannone: “Per quanto riguarda il mio futuro la situazione è strana”

Superbike Italia Ducati GoEleven – Il WorldSBK arriva al Motorland Aragon per il Round 10, con una gara back-to-back in un intenso settembre. Situato tra le colline aragonesi, questo circuito, inaugurato nel 2011, è tra i più spettacolari e completi del calendario, famoso per il “muro” dietro la curva 14, la variante tra le curve 8 e 9 con un notevole dislivello, e il lungo rettilineo in discesa.

Il recente rifacimento dell’asfalto ha complicato le condizioni della pista, rendendo cruciale la gestione dell’usura delle gomme. Per questa gara, Pirelli ha selezionato pneumatici “duri”, con la SC0 per la gara e la SCX per le qualifiche. Dopo il successo a Cremona, Go Eleven e Andrea Iannone arrivano al Round 10 con fiducia, pronti a sfruttare il loro potenziale. I test privati condotti quindici giorni fa su questo circuito hanno fornito indicazioni positive per affrontare al meglio la gara. Le caratteristiche scorrevoli e veloci della pista si adattano perfettamente alla Ducati Panigale V4-R e al pilota Andrea Iannone.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Aragon Superbike 2024

“Abbiamo una buona velocità; questa per noi non è una pista nuova ma è importante lavorare molto bene nel box e non commettere errori. Sono fiducioso anche se tutti vanno forte. Penso che a tutti sia mancato Toprak e quindi sono contento di riaverlo qui. Gli auguro di correre più o meno al 100% dato che per lui è importante per lottare per il Campionato. Per quanto riguarda il mio futuro la situazione è strana. Penso che a Cremona abbiamo fatto un passo avanti ma non siamo del tutto pronti per chiudere la questione. Vedremo nel corso di questo weekend. La mia idea è restare nel WorldSBK. Adoro questo Campionato”.

