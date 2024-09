SBK | Gp Aragon Gara 1, Bautista: “Sono fiducioso di poter fare meglio domani”

Superbike Aragon Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Aragon in quarta posizione.

Alvaro bautista non riesce a sfruttare al meglio la terza posizione in griglia e alla prima curva si ritrova settimo. Il pilota spagnolo è protagonista di una bella rimonta, caratterizzata anche da intensi duelli con Lowes (Kawasaki) e Petrucci (Ducati). Nell’ultimo giro prova ad attaccare Gerloff (BMW) per il podio ma la riposta del pilota americano arriva immediata.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Aragon Superbike 2024

“Purtroppo la seconda partenza non è stata delle migliori e mi ha fatto perdere subito terreno rispetto al gruppo di testa. Ho provato a combattere anche se il feeling con l’anteriore non era più lo stesso. E’ stata comunque una gara combattuta. Sono fiducioso di poter fare meglio domani”

