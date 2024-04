SBK | Caduta Cross, Petrucci: “Pensavo di non raccontarla”

SBK Ducati Barni – Danilo Petrucci ha lasciato l’ospedale Torrette di Ancona e attraverso i social ha voluto aggiornare sulle sue condizioni dopo la terribile caduta con la moto da cross avvenuta mentre si allenava a Cingoli.

“Petrux” che aveva riportato la frattura della clavicola destra, della mandibola e della scapola salterà ovviamente il Round di Assen in programma questo weekend, ma proverà a tornare in azione sulla pista di casa di Misano Adriatico a metà giugno.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Incidente Cross Cingoli 2024

“Ciao a tutti, sto meglio, sono uscito dall’ospedale, sto quasi bene anche se come potete vedere ho dato un brutto colpo sulla mascella. Si è rotta in diverse parti, come anche la clavicola e la scapola. Purtroppo mi sono anche reciso un nervo della mandibola che però dovrebbe tornare a posto. Però, per i prossimi giorni, riderò con la bocca un po’ storta. Sono molto contento di essere qui dato che, in primis, sono vivo e mentre cadevo per un momento ho pensato che non sarei riuscito a raccontarla. Ringrazio tantissimo i medici dell’ospedale di Torrette di Ancona dove sono stato in questi giorni. Il Dottor De Feudis mi ha operato urgentemente alla mascella, mi ha inserito delle placche e delle viti. Ha fatto questo capolavoro. Ringrazio anche il Dottor Balercia, primario dell’unità maxillofacciale, e il Dottor Pascarella che mi ha operato ieri mattina alla clavicola, inserendomi un’altra placca. Oltre alle due placche ho anche venti viti sulla mano e inoltre mi sono state aggiunte tre placche e un po’ di viti ma sono contento di tornare a casa. Servirà tempo per riprendermi. Penso che ci rivedremo a Misano. Non riesco a mangiare e quindi per la prima volta dimagrirò dato che posso mangiare solo liquidi, quindi sarà tosta ma come ho detto sono molto contento di essere qui a parlare con voi. Vi ringrazio tutti, tutti quelli che mi hanno scritto, grazie, grazie ancora.”

4.2/5 - (5 votes)