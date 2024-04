MotoGP | Schwantz: “Acosta è un grande fenomeno”

MotoGP KTM Tech3 – La MotoGP Legends Kevin Schwantz ha espresso il suo parere sul rookie Pedro Acosta, la vera rivelazione di queste prime tre gare (sei contando le Sprint Race, ndr) della MotoGP 2024.

Nella gara “lunga” di Austin è arrivato uno splendido secondo posto, secondo podio consecutivo, pilota più giovane a riuscirci.

Tra gli altri record di Acosta, quello di pilota più giovane a guidare una gara della MotoGP. Ecco cosa ha detto Schwantz così come riportato da AS.com.

Dichiarazioni Kevin Schwantz su Pedro Acosta Gp Austin MotoGP 2024

“Acosta è un nuovo grande fenomeno. Voglio dire, penso che non ci siano dubbi sul fatto che Pedro sia una vera emozione per la categoria. È veloce. A livello di personalità non ne so molto, ma penso che le sue doti di guida parlino da sole: ha il passo per stare davanti nonostante sia un rookie. Con il passare del tempo, capirà la tecnica di gara, cosa si può fare con le gomme, fino a che punto si possono spingere, e poi inizierà a capire cosa può fare in gara per essere in grado di vincere. Non so se c’è qualcuno con cui lo paragonerei. Mi piace pensare che sia, come ho detto, una boccata d’aria fresca per la MotoGP. Penso che sia un ragazzo giovane che sta dimostrando velocità fin da subito. Ed è molto più facile rallentare qualcuno per renderlo un corridore migliore, piuttosto che cercare di accelerare qualcuno”.