MotoGP | Bagnaia Campione del Mondo nella Sprint Race di Valencia se…

MotoGP Gp Valencia – Dopo il Gran Premio del Qatar, Bagnaia si trova in vantaggio di 21 punti su Martin. Alla prossima Sprint di Valencia, saranno in palio 12 punti. A Pecco sarebbero sufficienti 4 punti in più rispetto allo spagnolo per assicurarsi il titolo in modo matematico prima ancora di iniziare la gara di domenica.

Esaminiamo le possibili combinazioni:

Bagnaia vince la Sprint di Valencia e Martin chiude al 3° posto (+26 Bagnaia);

Bagnaia chiude 2° e Martin fa 5° (+25 Bagnaia);

Bagnaia chiude 3° e Martin fa 7° (+25 Bagnaia);

Bagnaia chiude 4° e Martin fa 8° (+25 Bagnaia);

Bagnaia chiude 5° e Martin fa 9° (+25 Bagnaia);

Bagnaia chiude 6° e Martin non ottiene punti nella sprint (+25 Bagnaia).

Per assicurarsi il titolo già sabato, Bagnaia deve stare davanti a Martin e guadagnare almeno quattro punti, tenendo presente che raggiungere lo stesso punteggio dopo la gara di domenica favorirebbe l’italiano. Questo obiettivo non sarà facile, considerando la competitività di Martin nelle gare brevi. Il successo a Losail non è stato sorprendente, dato che Martin ha già vinto 8 Sprint su 18 disputate finora.

