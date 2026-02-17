In evidenza

SBK | Test Phillip Island Day 2: domina Bulega, bene Baldassarri, Montella e Bassani

Il #11 della Ducati unico pilota a scendere sotto al "muro" del minuto e 29

di Alessio Brunori17 Febbraio, 2026
Brillano i colori italiani nella seconda ed ultima giornata di test della Superbike a Phillip island. Miglior tempo per Nicolò Bulega con il pilota Aruba.it Racing – Ducati unico a scendere sotto al “muro” del minuto e 29, esattamente 1’28.630.

Il #11 della casa di Borgo Panigale sarà il grande favorito anche per la gara iniziale che si disputerà proprio a Phillip island questo weekend.

Alle sue spalle altre tre Ducati Panigale V4, quella dell’inglese Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) staccato di 0.666s, e quelle dei nostri Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) e Yari Montella (Barni Spark Racing Team), staccate rispettivamente di 0.698s e 0.721s. Grande la prova del “Balda” che al debutto in Superbike sta andando già fortissimo.

Ottimo quinto tempo per il nostro Axel Bassani, che in sella alla bimota by Kawasaki Racing Team, si piazza davanti al team-mate Alex Lowes e alle migliore delle BMW, quella ufficiale del portoghese Miguel Oliveira, passato quest’anno dalla MotoGP alla Superbike.

In Top Ten anche Iker Lecuona con la seconda Ducati ufficiale (paga un gap da Bulega, suo team-mate, di 1.139s), Xavi Vierge con la migliore delle Yamaha e Garrett Gerloff, con la Kawasaki ZX-10RR del Kawasaki WorldSBK Team.

Undicesimo tempo per Alvaro Bautista, che in sella alla seconda Ducati del Barni Spark Racing Team ha preceduto la BMW ufficiale di Danilo Petrucci, con il ternano che in sella alla moto Campione del Mondo si “ferma” a 1.276s dalla vetta.

Gli altri italiani sono Alberto Surra, 14esimo su Ducati Panigale V4R del Motocorsa Racing, Stefano Manzi, 15esimo con la GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team, Andrea Locatelli, 16esimo con la Pata Maxus Yamaha e Mattia Rato, 21esimo con la Yamaha Motoxracing WorldSBK Team.

Assente Jake Dixon, che in una caduta alla curva 11 ha riportato la frattura al polso sinistro e una contusione al gomito.

Superbike Test Phillip Island Day 2 – I tempi finali

01	Nicolo Bulega		Aruba.it - Ducati	1:28.630s
02	Sam Lowes		ELF Marc VDS Racing Team	+0.66
03	Lorenzo Baldassarri	Team Goeleven			+0.698
04	Yari Montella		Barni Spark Racing Team	+0.721s
05	Axel Bassani		bimota by Kawasaki Racing Team	+0.743
06	Alex Lowes		bimota by Kawasaki Racing Team	+0.945
07	Miguel Oliveira		ROKiT BMW Motorrad Team		+1.046
08	Iker Lecuona		Aruba.it - Ducati		+1.139
09	Xavi Vierge		Pata Maxus Yamaha		+1.182
10	Garrett Gerloff		Kawasaki Team			+1.193
11	Alvaro Bautista		Barni Spark Racing Team		+1.231
12	Danilo Petrucci		ROKiT BMW Motorrad Team		+1.276
13	Tarran Mackenzie	MGM Optical Express Racing	+1.327
14	Alberto Surra		Motocorsa Ducati		+1.339
15	Stefano Manzi		GYTR GRT Yamaha Team		+1.480
16	Andrea Locatelli	Pata Maxus Yamaha		+1.575
17	Remy Gardner		GYTR GRT Yamaha Team		+1.639
18	Ryan Vickers		Honda HRC			+1.816
19	Tetsuta Nagashima	Honda HRC			+1.883
20	Bahattin Sofuoglu	Motoxracing Team		+2.110
21	Mattia Rato		Motoxracing Team		+3.342

