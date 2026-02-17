SBK | Test Phillip Island Day 2: domina Bulega, bene Baldassarri, Montella e Bassani

Brillano i colori italiani nella seconda ed ultima giornata di test della Superbike a Phillip island. Miglior tempo per Nicolò Bulega con il pilota Aruba.it Racing – Ducati unico a scendere sotto al “muro” del minuto e 29, esattamente 1’28.630.

Il #11 della casa di Borgo Panigale sarà il grande favorito anche per la gara iniziale che si disputerà proprio a Phillip island questo weekend.

Alle sue spalle altre tre Ducati Panigale V4, quella dell’inglese Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) staccato di 0.666s, e quelle dei nostri Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) e Yari Montella (Barni Spark Racing Team), staccate rispettivamente di 0.698s e 0.721s. Grande la prova del “Balda” che al debutto in Superbike sta andando già fortissimo.

Ottimo quinto tempo per il nostro Axel Bassani, che in sella alla bimota by Kawasaki Racing Team, si piazza davanti al team-mate Alex Lowes e alle migliore delle BMW, quella ufficiale del portoghese Miguel Oliveira, passato quest’anno dalla MotoGP alla Superbike.

In Top Ten anche Iker Lecuona con la seconda Ducati ufficiale (paga un gap da Bulega, suo team-mate, di 1.139s), Xavi Vierge con la migliore delle Yamaha e Garrett Gerloff, con la Kawasaki ZX-10RR del Kawasaki WorldSBK Team.

Undicesimo tempo per Alvaro Bautista, che in sella alla seconda Ducati del Barni Spark Racing Team ha preceduto la BMW ufficiale di Danilo Petrucci, con il ternano che in sella alla moto Campione del Mondo si “ferma” a 1.276s dalla vetta.

Gli altri italiani sono Alberto Surra, 14esimo su Ducati Panigale V4R del Motocorsa Racing, Stefano Manzi, 15esimo con la GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team, Andrea Locatelli, 16esimo con la Pata Maxus Yamaha e Mattia Rato, 21esimo con la Yamaha Motoxracing WorldSBK Team.

Assente Jake Dixon, che in una caduta alla curva 11 ha riportato la frattura al polso sinistro e una contusione al gomito.

Superbike Test Phillip Island Day 2 – I tempi finali

01 Nicolo Bulega Aruba.it - Ducati 1:28.630s 02 Sam Lowes ELF Marc VDS Racing Team +0.66 03 Lorenzo Baldassarri Team Goeleven +0.698 04 Yari Montella Barni Spark Racing Team +0.721s 05 Axel Bassani bimota by Kawasaki Racing Team +0.743 06 Alex Lowes bimota by Kawasaki Racing Team +0.945 07 Miguel Oliveira ROKiT BMW Motorrad Team +1.046 08 Iker Lecuona Aruba.it - Ducati +1.139 09 Xavi Vierge Pata Maxus Yamaha +1.182 10 Garrett Gerloff Kawasaki Team +1.193 11 Alvaro Bautista Barni Spark Racing Team +1.231 12 Danilo Petrucci ROKiT BMW Motorrad Team +1.276 13 Tarran Mackenzie MGM Optical Express Racing +1.327 14 Alberto Surra Motocorsa Ducati +1.339 15 Stefano Manzi GYTR GRT Yamaha Team +1.480 16 Andrea Locatelli Pata Maxus Yamaha +1.575 17 Remy Gardner GYTR GRT Yamaha Team +1.639 18 Ryan Vickers Honda HRC +1.816 19 Tetsuta Nagashima Honda HRC +1.883 20 Bahattin Sofuoglu Motoxracing Team +2.110 21 Mattia Rato Motoxracing Team +3.342

