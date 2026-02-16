In evidenza

SBK | Test Phillip Island Day 1: comanda Bulega, Bassani è secondo

Ottimo Inizio per i piloti Ducati e bimota by Kawasaki Racing Team, indietro Petrucci

di Alessio Brunori16 Febbraio, 2026
Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) ha dominato la prima giornata di test australiani della Superbike disputati sul circuito di Phillip Island.

Il centauro romagnolo della Ducati ha ottenuto il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione, chiudendo con il best-lap di 1’29.345.

Alle sue spalle un ottimo Axel Bassani, che in sella alla bimota by Kawasaki Racing Team si porta a soli 0.291s da Bulega, chiudendo davanti alle Ducati Panigale V4R di Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) e Yari Montella (Barni Spark Racing Team).

Quinto tempo per la Kawasaki ZX-10RR di Garrett Gerloff (1’30.015), seguito dall’ottimo Lorenzo Baldassarri, sesto con la Ducati Panigale V4R del Team Goeleven.

In Top Ten anche Alvaro Bautista (ottavo con la Ducati Panigale V4R del Barni Spark Racing Team), Xavi Vierge con la migliore delle Yamaha e Jake Dixon, Honda CBR1000RR-R SP.

Più in difficoltà Iker Lecuona che con la seconda Ducati ufficiale chiude 12esimo a 1.241s, dietro alla migliore delle BMW, quella del portoghese Miguel Oliveira e davanti alla Yamaha GYTR GRT dell’iridato 2025 della Supersport Stefano Manzi.

Fatica anche Danilo Petrucci, passato quest’anno dalla Ducati del Barni Spark Racing Team alla BMW ufficiale Campione del Mondo con Toprak Razgatlioglu. Il pilota ternano ha chiuso 14esimo a 1.303s dalla vetta, migliorando comunque il distacco dai primi rispetto alla prima sessione, quando era superiore ai due secondi.

Gli altri italiani sono Alberto Surra, 15esimo su Ducati Panigale V4R del Motocorsa Racing, Andrea Locatelli, 18esimo con la Pata Maxus Yamaha e Mattia Rato, 22esimo con la Yamaha Motoxracing WorldSBK Team.

Superbike Test Phillip Island Day 1 – I tempi finali

01	Nicolo Bulega		Aruba.it - Ducati		1:29.345
02	Axel Bassani		bimota by Kawasaki Racing Team	+0.291
03	Sam Lowes		ELF Marc VDS Racing Team	+0.562
04	Yari Montella		Barni Spark Racing Team		+0.576
05	Garrett Gerloff		Kawasaki Team			+0.670
06	Alex Lowes		bimota by Kawasaki Racing Team	+0.914
07	Lorenzo Baldassarri	Team Goeleven			+0.930
08	Alvaro Bautista		Barni Spark Racing Team		+0.952
09	Xavi Vierge		Pata Maxus Yamaha		+1.075
10	Jake Dixon		Honda HRC			+1.147
11	Miguel Oliveira		ROKiT BMW Motorrad Team		+1.218
12	Iker Lecuona		Aruba.it - Ducati		+1.241
13	Stefano Manzi		GYTR GRT Yamaha Team		+1.278
14	Danilo Petrucci		ROKiT BMW Motorrad Team		+1.303
15	Alberto Surra		Motocorsa Ducati		+1.686
16	Tarran Mackenzie	MGM Optical Express Racing	+1.747
17	Bahattin Sofuoglu	Motoxracing Team		+1.771
18	Andrea Locatelli	Pata Maxus Yamaha		+1.814
19	Tetsuta Nagashima	Honda HRC			+1.830
20	Ryan Vickers		Honda HRC			+1.910
21	Remy Gardner		GYTR GRT Yamaha Team		+2.005
22	Mattia Rato		Motoxracing Team		+3.215

