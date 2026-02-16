SBK | Test Phillip Island Day 1: comanda Bulega, Bassani è secondo
Ottimo Inizio per i piloti Ducati e bimota by Kawasaki Racing Team, indietro Petrucci
Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) ha dominato la prima giornata di test australiani della Superbike disputati sul circuito di Phillip Island.
Il centauro romagnolo della Ducati ha ottenuto il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione, chiudendo con il best-lap di 1’29.345.
Alle sue spalle un ottimo Axel Bassani, che in sella alla bimota by Kawasaki Racing Team si porta a soli 0.291s da Bulega, chiudendo davanti alle Ducati Panigale V4R di Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) e Yari Montella (Barni Spark Racing Team).
Quinto tempo per la Kawasaki ZX-10RR di Garrett Gerloff (1’30.015), seguito dall’ottimo Lorenzo Baldassarri, sesto con la Ducati Panigale V4R del Team Goeleven.
In Top Ten anche Alvaro Bautista (ottavo con la Ducati Panigale V4R del Barni Spark Racing Team), Xavi Vierge con la migliore delle Yamaha e Jake Dixon, Honda CBR1000RR-R SP.
Più in difficoltà Iker Lecuona che con la seconda Ducati ufficiale chiude 12esimo a 1.241s, dietro alla migliore delle BMW, quella del portoghese Miguel Oliveira e davanti alla Yamaha GYTR GRT dell’iridato 2025 della Supersport Stefano Manzi.
Fatica anche Danilo Petrucci, passato quest’anno dalla Ducati del Barni Spark Racing Team alla BMW ufficiale Campione del Mondo con Toprak Razgatlioglu. Il pilota ternano ha chiuso 14esimo a 1.303s dalla vetta, migliorando comunque il distacco dai primi rispetto alla prima sessione, quando era superiore ai due secondi.
Gli altri italiani sono Alberto Surra, 15esimo su Ducati Panigale V4R del Motocorsa Racing, Andrea Locatelli, 18esimo con la Pata Maxus Yamaha e Mattia Rato, 22esimo con la Yamaha Motoxracing WorldSBK Team.
Superbike Test Phillip Island Day 1 – I tempi finali
01 Nicolo Bulega Aruba.it - Ducati 1:29.345 02 Axel Bassani bimota by Kawasaki Racing Team +0.291 03 Sam Lowes ELF Marc VDS Racing Team +0.562 04 Yari Montella Barni Spark Racing Team +0.576 05 Garrett Gerloff Kawasaki Team +0.670 06 Alex Lowes bimota by Kawasaki Racing Team +0.914 07 Lorenzo Baldassarri Team Goeleven +0.930 08 Alvaro Bautista Barni Spark Racing Team +0.952 09 Xavi Vierge Pata Maxus Yamaha +1.075 10 Jake Dixon Honda HRC +1.147 11 Miguel Oliveira ROKiT BMW Motorrad Team +1.218 12 Iker Lecuona Aruba.it - Ducati +1.241 13 Stefano Manzi GYTR GRT Yamaha Team +1.278 14 Danilo Petrucci ROKiT BMW Motorrad Team +1.303 15 Alberto Surra Motocorsa Ducati +1.686 16 Tarran Mackenzie MGM Optical Express Racing +1.747 17 Bahattin Sofuoglu Motoxracing Team +1.771 18 Andrea Locatelli Pata Maxus Yamaha +1.814 19 Tetsuta Nagashima Honda HRC +1.830 20 Ryan Vickers Honda HRC +1.910 21 Remy Gardner GYTR GRT Yamaha Team +2.005 22 Mattia Rato Motoxracing Team +3.215
