MotoGP | GP Australia: addio Phillip Island, si correrà ad Adelaide

L’iconica pista di Phillip Island non ospiterà più la MotoGP. A partire dal 2027 il Gran Premio d’Australia si disputerà infatti ad Adelaide.

Una decisione che lascia l’amaro in bocca agli appassionati, visto che il Phillip Island era una delle poche “vere” piste rimaste insieme a Mugello, Barcellona, Brno, Assen (soprattutto la vecchia, ndr), Le Mans e Portimao.

A comunicare lo spostamento MotoGP Sports Entertainment Group, il Governo del South Australia e la Città di Adelaide che hanno annunciato che il Gran Premio d’Australia si terrà su un circuito del centro città di Adelaide a partire dal 2027.

Il comunicato recita quanto segue: L’accordo di sei anni inizierà la prossima stagione e prevedrà che la MotoGP gareggerà sul circuito cittadino di Adelaide fino al 2032 incluso. Questo evento storico sarà il primo Gran Premio MotoGP a disputarsi in una sede in centro città, con gli standard di sicurezza incondizionati richiesti nell’era moderna dello sport.

Il tracciato del circuito è stato presentato ad Adelaide giovedì 19 febbraio davanti ai media nazionali dal Chief Sporting Officer MotoGP Carlos Ezpeleta e dal Premier del South Australia Peter Malinauskas.

È stato confermato che il primo GP d’Australia ad Adelaide si terrà in tre giorni a novembre 2027. Il circuito sarà lungo circa 4,195 km con 18 curve che serpeggiano attraverso le strade cittadine, permettendo ai piloti di raggiungere velocità superiori a 340 km/h.

Il design del circuito segue il modello del famoso Adelaide Street Circuit che ospitò eventi di Formula 1 tra il 1985 e il 1995, con le significative modifiche necessarie per garantire la sicurezza dei piloti che rimane la priorità assoluta.

La disposizione della città, la cultura e la passione per i grandi eventi rendono Adelaide la casa perfetta per un Gran Premio urbano premium in stile festival, offrendo un’opportunità unica per elevare l’esperienza dei tifosi a un nuovo livello.

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta Chief Sporting Officer di MotoGP da Phillip Island ad Adelaide

“Portare laMotoGP ad Adelaide rappresenta una tappa importante nell’evoluzione del nostro campionato. Questa città ha una reputazione di livello mondiale per ospitare grandi eventi sportivi, e l’opportunità di progettare un circuito appositamente costruito nelle strade della città è qualcosa di davvero unico nel nostro sport.

Fin dall’inizio, insieme alla FIM, ci siamo assicurati che la sicurezza rimanesse incompromessa, ogni elemento del circuito cittadino di Adelaide è stato progettato per soddisfare i più alti standard della MotoGP moderna, garantendo ai piloti di gareggiare a piena intensità con completa fiducia.

L’impegno di Adelaide per i grandi eventi la rende la casa perfetta per il prossimo capitolo del MotoGP in Australia. Siamo incredibilmente entusiasti di mostrare qui un nuovo stile di gara e di creare una vera celebrazione del nostro sport che avvicini ancora di più i fan all’azione. Questa partnership rappresenta un’ambizione audace sia da parte di MotoGP che dell’Australia e non potremmo essere più orgogliosi di iniziare questo percorso insieme.”

3.4/5 - (17 votes)