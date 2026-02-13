MotoGP

MotoGP | Martin si “vede” in Yamaha con Pecco Bagnaia

"Martinator" ha anche messo Acosta al fianco di Marc Marquez in Ducati

di Alessio Brunori13 Febbraio, 2026
MotoGP | Martin si “vede” in Yamaha con Pecco Bagnaia MotoGP | Martin si “vede” in Yamaha con Pecco Bagnaia

La MotoGP 2026 non è ancora iniziata, ma il mercato piloti è già impazzito. Si danno per fatti i passaggi di Fabio Quartararo in Honda, di Pedro Acosta nel team ufficiale Ducati e di Jorge Martin in Yamaha.

“Martinator” ha partecipato ad un sondaggio voluto dalla MotoGP. Su una lavagna ha dovuto comporre le coppie per il 2027 e quando è toccato a lui si è messo in Yamaha al fianco di Pecco Bagnaia.

Nel video pubblicato dal canale ufficiale MotoGP si è “giustificato” dicendo: “L’ho detto solo per le voci che girano.” Martin, che ha lo stesso manager di Pedro Acosta, ha messo l’attuale pilota della KTM al fianco di Marc Marquez in Ducati, mentre ha collocato Quartararo in Honda (come da voci di paddock, ndr). Al posto di Acosta (in KTM) ha messo Alex Marquez.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | Valentino Rossi: “Con Mattarella emozione unica” MotoGP | Valentino Rossi: “Con Mattarella emozione unica”
In evidenza

MotoGP | Valentino Rossi: “Con Mattarella emozione unica”

Il nove volte iridato della MotoGP ha parlato del famoso video sul tram milanese durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali
Valentino Rossi ha raccontato l’emozione vissuta durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali “Milano – Cortina”, quando ha guidato il

Foto MotoGP SBK

motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00023motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00025motogp-sabato-launch-kuala-lumpur-2026-00052motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00001motogp-sabato-launch-kuala-lumpur-2026-00041motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00014motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00004motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00024motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00012motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00011motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00021motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00022

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news