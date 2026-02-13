MotoGP | Martin si “vede” in Yamaha con Pecco Bagnaia

La MotoGP 2026 non è ancora iniziata, ma il mercato piloti è già impazzito. Si danno per fatti i passaggi di Fabio Quartararo in Honda, di Pedro Acosta nel team ufficiale Ducati e di Jorge Martin in Yamaha.

“Martinator” ha partecipato ad un sondaggio voluto dalla MotoGP. Su una lavagna ha dovuto comporre le coppie per il 2027 e quando è toccato a lui si è messo in Yamaha al fianco di Pecco Bagnaia.

Nel video pubblicato dal canale ufficiale MotoGP si è “giustificato” dicendo: “L’ho detto solo per le voci che girano.” Martin, che ha lo stesso manager di Pedro Acosta, ha messo l’attuale pilota della KTM al fianco di Marc Marquez in Ducati, mentre ha collocato Quartararo in Honda (come da voci di paddock, ndr). Al posto di Acosta (in KTM) ha messo Alex Marquez.