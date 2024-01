SBK | Test Portimao Day 2, Bulega: “Obiettivi? Voglio divertirmi”

SBK Test Portimao Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso con il secondo tempo la due giorni di test della Superbike a Portimao.

L’iridato 2023 della Supersport ha confermato le buone sensazioni provate in sella alla Ducati Panigale V4R durante i test di Jerez della scorsa settimana.

Il pilota romagnolo è risultato molto veloce sia sul passo gara che sul time-attack (best-lap di 1’39.275) chiudendo la due giorni portoghese in seconda posizione a soli 86 millesimi dal miglior tempo di Razgatlioglu (BMW).

Dichiarazioni Nicolò Bulega Test Portimao Superbike

“Sono molto contento per ciò che abbiamo fatto in questi test. Il feeling è stato molto positivo sia sul passo gara che nel time attack e questo dimostra la bontà del lavoro svolto con il team. Adesso andiamo in Australia, e non vedo l’ora di essere in pista sul mio circuito preferito. Obiettivi? Voglio divertirmi: questo è il mio anno da rookie e certo non avrò la stessa pressione dei top riders.”

