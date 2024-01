SBK | Test Portimao Day 2, Bautista: “Non posso dire di essere particolarmente soddisfatto”

SBK Test Portimao Ducati – Alvaro Bautista si aspettava di più dalla due giorni di test della Superbike svolti sul circuito dell’Algarve a Portimao.

Il due volte iridato della Superbike dopo una prima giornata tutto sommato positiva, non ha trovato il giusto feeling, pagando sia la zavorra di 7 Kg imposta dal nuovo regolamento che una non perfetta forma fisica.

Nelle prossime due settimane lavorerà sul fisico per cercare di essere pronto per la prima gara della stagione in programma a Phillip Island.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Test Portimao Superbike

“Non posso dire di essere particolarmente soddisfatto di questo test. Durante il primo giorno le sensazioni non erano negative, anzi, sentivo di aver fatto un passo in avanti rispetto ai due giorni di Jerez. Oggi, però, non sono riuscito a trovare un buon feeling ed anche a livello fisico le cose non sono migliorate. Cercherò di lavorare nel migliore dei modi a casa in questi 15 giorni per arrivare in Australia nelle migliori condizioni possibili.”

