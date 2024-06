SBK | Tardozzi (Ducati): “BMW migliorata? La differenza la sta facendo Razgatlioglu”

Superbike 2024 – Il Team Manager Ducati MotoGP Davide Tardozzi ha commentato le prestazioni della BMW in Superbike, dove Toprak Razgatlioglu è al comando della classifica iridata.

A Misano il pilota turco, ex Yamaha, ha letteralmente dominato il weekend, portandosi a casa tre vittorie su tre e conquistando anche la pole position, la 14esima in Superbike, ad una sola lunghezza da Colin Edwards. Secondo Tardozzi non è tanto la BMW ad essere migliorata, ma Razgatlioglu a fare la differenza. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Davide Tardozzi (Ducati) su BMW e Toprak Razgatlioglu

“Toprak è un vero talento e mi sarebbe piaciuto vederlo in MotoGP negli ultimi anni, perché ha caratteristiche molto interessanti per guidare in Top Class. Penso che avrebbe potuto essere un grande pilota. Sono rimasto molto sorpreso che qualcuno non l’abbia portato in quel Campionato, perché avrebbe potuto dare un grande spettacolo. Ha cambiato marca in SBK. Prima è stata Yamaha a godersi le sue prestazioni ora è la BMW. Toprak è molto apprezzato da molti piloti. Bagnaia, che ha corso con lui nei test di Portimao, mi ha detto: ‘E’ uno che va davvero forte’. Ha un controllo della moto che è quello dei grandi Campioni. BMW ha recuperato il ritardo tecnico? Il recupero tecnico si chiama Razgatlioglu, hanno guadagnato mezzo secondo al giro con lui.”

