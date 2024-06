MotoGP | Beirer (KTM): “Acosta ci ha aiutato a mostrare le potenzialità di Tech3”

MotoGP Red Bull KTM – Pit Beirer, Direttore Tecnico di KTM, ha spiegato che le prestazioni di Pedro Acosta hanno aiutato a portare in sella alle RC16 Enea Bastianini e Maverick Vinales.

Il prossimo anno gli attuali piloti di Ducati e Aprilia vestiranno l’arancione della KTM. Il Team sarà quello dove corre attualmente Acosta, il Tech3, ma entrambi avranno moto identiche a quelle dei piloti ufficiali e avranno gli stessi colori di Acosta (promosso nel Team Factory) e Brad Binder.

Dichiarazioni Pit Beirer su Tech 3, Bastianini e Vinales

“Pedro ci ha aiutato molto a mostrare le potenzialità di Tech3, un programma Factory che dà la possibilità di dare il meglio di noi – ha detto Beirer così come riportato da As.com – Sono sicuro che, senza di lui, non saremmo riusciti a convincere i due piloti (Bastianini e Vinales, ndr). Non ho detto ad Enea (Bastianini) che sarebbe stato un nuovo leader della squadra, ma non l’ho detto nemmeno a Maverick (Vinales): vogliamo che entrambi facciano bene, e poi queste sono le corse, il più forte sopravviverà e sarà il capitano. Abbiamo preso la decisione che tutti e quattro i piloti vestiranno arancione, perché il nostro obiettivo è ancora quello di lavorare su questo progetto per avere quattro piloti ufficiali invece di dire che c’è questo box e l’altro (ufficiale e satellite).”