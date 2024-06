SBK | Petrucci in sella alla Ducati MotoGP dell’ultimo trionfo

SBK 2024 – In attesa di tornare in sella alla Ducati Panigale V4R a Misano, Danilo Petrucci è volato a Mandalika per un evento Ducati in Indonesia, dove ha potuto riunirsi con una moto speciale.

Il rider ternano, reduce dal terribile incidente avuto con la moto da cross, è stato chiamato dalla casa di Borgo Panigale per il programma DRE, dove i piloti insegnano i trucchi del motociclismo. L’evento si è svolto a Mandalika.

Per l’occasione “Petrux” ha avuto l’opportunità di risalire in sella alla Ducati Desmosedici GP20, moto con cui ha ottenuto la sua ultima vittoria in MotoGP nel GP di Francia 2020, un contatto solo fotografico però, visto che non è sceso in pista con quella moto.

Ricordiamo che la carriera di Petrucci in MotoGP era iniziata nell’era CRT con Ioda, successivamente nel 2015 era passato al Team Pramac Ducati con cui ha corso fino al 2018. Nel 2019 era passato al team ufficiale Ducati, cogliendo la prima vittoria al Mugello. Nel 2021 ha corso con la KTM del Team Tech3, successivamente ha disputato la Dakar (vincendo una tappa, unico pilota a vincere una gara in MotoGP e una tappa alla Dakar, ndr) e il MotoAmerica (dove ha chiuso secondo in Campionato, ndr).

Dal 2023 corre nel Mondiale Superbike in sella alla Ducati V4 del Barni Racing Team e nella stessa stagione ha raccolto tre piazzamenti a podio, due dei quali nel fine settimana di Most. Si classifica settimo nel mondiale e secondo nella graduatoria dei Team Indipendenti.

