MotoGP | Hamilton: “Non vedo l’ora di vedere Marquez in Rosso Ducati”

MotoGP Ducati Factory Team – Lewis Hamilton durante la conferenza stampa del Gran Premio del Canada, ha parlato anche del passaggio di Marc Marquez alla Ducati del Factory Team.

Il 7 volte iridato della Formula 1, che ricordiamo il prossimo anno correrà con la Ferrari al posto di Carlos Sainz, non vede l’ora di vedere il 6 volte Campione del Mondo della MotoGP in sella alla “Rossa”, al momento nelle mani di Enea Bastianini.

Dichiarazioni Lewis Hamilton Ingaggio Marc Marquez Ducati Factory Team

“Amo la MotoGP e mi piace pensare al futuro di questo sport. Probabilmente impareranno molto da quello che è successo in F1 con Liberty Media e ci sarà una crescita, ma le gare sono incredibili. E poi, vedere Marc Marquez sulla Ducati sarà incredibile – ha sostenuto Hamilton, che ha provato la Yamaha di Valentino Rossi a Valencia nel 2020 – La Ducati è sempre stata una moto molto bella e dal punto di vista di un atleta o di un pilota, è sempre bello avere un nuovo ambiente, una nuova sfida, un nuovo ufficio, nuovi colleghi… C’è sempre quel nervosismo in più e quella certa incertezza di sapere se ti adatterai bene in quell’ambiente, ma è emozionante quando ti accolgono. Non vedo l’ora di vedere Marc Marquez in Ducati.”

