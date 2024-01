SBK | Il mondo dei motori piange Anthony Gobert

Superbike – Anthony Gobert ci ha lasciati. L’ex pilota di Superbike e Motomondiale se n’è andato a 48 anni dopo una breve malattia.

Ad annunciarlo sui social uno dei fratelli, Aaron Gobert, struggente il ricordo della mamma di Anthony, Suzanne Gobert, che riportiamo di seguito.

Dichiarazioni Suzanne Gobert

“Mi si spezza il cuore mentre scrivo questo perché il mio primogenito bellissimo figlio Anthony è morto nel tardo pomeriggio lo amavo dal momento in cui è nato fino al giorno della mia morte. A volte è stato impegnativo a dir poco, ma ha sempre avuto un cuore gentile e si è preso cura di tutti. Purtroppo è stato vittima della dipendenza, che scorre profondamente nelle nostre famiglie. Ha cercato molte volte di migliorare, ma non è riuscito a farcela del tutto. Sono così orgoglioso di lui e ringrazio tutte quelle brave persone che hanno arricchito la sua vita. Voi sapete chi siete.”

Gobert era stato uno dei protagonisti del Mondiale Superbike a metà degli anni ’90, vincendo otto gare (sei con Kawasaki, una con Ducati e una con Bimota). Per quanto riguarda la classifica generale della Superbike, il suo più grande risultato è stato un quarto posto nel 1995, quando il Mondiale andò a Carl Fogarty.

Ha corso anche nella 500 negli anni 1997, 1999 e 2000. Il suo primo anno è con la Suzuki, con la quale riesce a segnare punti e a raggiungere un settimo posto in Austria, miglior risultato nella massima categoria.

Nato a Greenacre, in Australia il 5 marzo 1975, ha vissuto una vita piuttosto travagliata di grandi eccessi con alcol e droghe. Venne espulso dalla squadra giapponese dopo essere risultato positivo e nel 2004 dopo aver perso la sua fidanzata, Susi Dixon, in un incidente stradale pochi mesi prima, risultò ancora positivo. Nel 2019 finì in terapia intensiva dopo essere stato colpito con una mazza da baseball nella sua casa. Fu un regolamento di conti in seguito a una rissa in cui era stato coinvolto in un ristorante. La sua vita è stata caratterizzata anche da abusi di droga e alcol, che hanno condizionato negativamente la sua carriera.

