SBK | Gp Portimao Gara 2, Razgatlioglu: “Fine settimana incredibile”

Superbike Portimao BMW – Toprak Razgatlioglu continua a “viaggiare” su un altro binario e a Portimao è arrivata un’altra tripletta.

Il #54 della BMW ha vinto sia la Superpole Race dove si è messo alle spalle Danilo Petrucci e Alex Lowes che Gara 2, dove ha preceduto Nicolò Bulega e ancora Alex Lowes.

Per il pilota turco il 15 vittorie in stagione, 13 consecutive, 54 in carriera. Ecco cosa ha detto l’ex pilota della Yamaha al termine del weekend portoghese.

Dopo la Superpole Race ha festeggiato in stile olimpico

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gara 2 Gp Portimao Superbike 2024

“È stato un fine settimana incredibile; Abbiamo battuto il record e ora abbiamo 13 vittorie consecutive. Ho raggiunto 54 vittorie in totale e sono davvero felice. Nell’ultima gara stavo lottando con Nicolò (Bulega) e Alvaro (Bautista) ma in generale sono davvero contento. È molto speciale perché ogni giorno diventiamo sempre più una leggenda! Mi sento come se fossimo una famiglia nel WorldSBK e con la BMW siamo al livello per vincere ogni fine settimana. Non so quando finirà questa striscia, ma il feeling è buono e sto solo cercando di spingere per la vittoria. Sul rettilineo, non capisco come ho colpito Alex (Lowes), ma l’ala sinistra si è rotta. Dopo, la moto non girava, soprattutto nell’ultimo settore e nell’ultima curva, perdevo quasi mezzo secondo. La Ducati è molto forte lì e ho lottato molto negli ultimi quattro o cinque giri, iniziando con Alvaro e poi con Nicolò. Nell’ultimo giro, dovevo dare più del 100% prima dell’ultimo settore, quindi ho fatto un piano ed ha funzionato. È stato un lavoro incredibile questo fine settimana e la sensazione è incredibile. Non sono concentrato sul campionato, ma solo sulla vittoria. Sembra che stiamo volando, ma ora sto guardando a Magny-Cours. È uno dei miei circuiti preferiti, ma non so se sarò bravo o meno con la BMW.”

