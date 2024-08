SBK | Gp Portimao Gara 2, Petrucci: “Non sono molto contento del quinto posto”

SBK Portimao Ducati Barni – Danilo Petrucci ha incontrato qualche difficoltà di troppo nell’ultima gara del weekend portoghese di Portimao.

Il pilota ternano della Ducati, che partiva dalla prima fila di gara 2 dopo essere salito sul secondo gradino del podio nella Superpole Race, dopo un grande start, ha perso posizioni dopo un attacco deciso di Razgatlioglu, ritrovandosi a lottare lontano dalla vetta.

Alla fine ha chiuso quinto, alle spalle del connazionale ex collega MotoGP Andrea Iannone. Ecco cosa ha detto Petrux che punta già alla prossima gara di Magny Cours.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Gara 2 Portimao Superbike 2024

“Non sono molto contento di Gara 2, mentre lo sono della Superpole Race, dove per la prima volta sono salito sul podio di una gara “corta”. In Gara 2 si è alzato molto vento in alcune parti della pista dove ero già in difficoltà e questo ha sbilanciato la moto, soprattutto nei curvoni veloci. Non riuscivo ad essere veloce in rettilineo e poi ho fatto una grande battaglia con Van der Mark, che era velocissimo in rettilineo e questo mi ha fatto perdere contatto con Iannone. Alla fine non sono molto contento di questo quinto posto, anche se ad inizio weekend avevo detto di puntare alla Top Five, però dopo due podi volevo fare di più. Ringrazio il Team che ha fatto un grandissimo lavoro, ho una gran moto e non vedo l’ora di andare a Magny Cours, dove lo scorso anno avevamo fatto bene. Il fatto che lo scorso anno faticammo qui a Portimao mi fa ben sperare.”

