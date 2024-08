SBK | Gp Portimao FP2: Petrucci chiude al comando davanti a Bautista

SBK Gp Portimao FP2 – Danilo Petrucci è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere della Superbike a Portimao, teatro del Gran Premio del Portogallo.

Nel Day 1 del settimo appuntamento del WorldSBK, il pilota ternano ha fatto segnare il giro veloce in 1’40.681, migliore dell’1’40.777 ottenuto in mattinata da Toprak Razgatlioglu, con il leader del Mondiale terzo in questa sessione dopo essere stato fermo nell’ultima parte a causa di un problema tecnico alla sua BMW M 1000 RR.

Tra i due si è piazzato Alvaro Bautista, vittima di una scivolata a fine turno, che ha provocato qualche escoriazione al due volte Campione del Mondo della Superbike, rientrato ai box con un “passaggio” di un marshall.

Quarto tempo per Nicolò Bulega, che dopo il problema tecnico della mattinata ha girato in 1’40.811 a soli 0.130s dalla vetta. L’iridato 2023 della Supersport ha preceduto le Yamaha YZF R1 di Dominique Aegerter e Jonathan Rea e le BMW M 1000 RR di Michael van der Mark e Garrett Gerloff.

Chiudono la Top Ten Alex Lowes con la Kawasaki ZX-10RR e Michael Ruben Rinaldi con la Ducati Panigale V4R del Team Motocorsa (per il #21 anche una scivolata senza conseguenze, ndr).

Undicesima e dodicesima posizione per le Honda CBR1000 RR-R di Xavi Vierge e Iker Lecuona, seguite dalla BMW M 1000 RR di Scott Redding e dai nostri Axel Bassani (Kawasaki ZX-10RR) e Andrea Iannone (Ducati Panigale V4R). Andrea Locatelli ha chiuso 17esimo con la Yamaha YZF R1.

Tempi FP2 Gp Portogallo Portimao Superbike 2024

01 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1'40.681 02 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'40.704 +0.023 03 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1'40.783 +0.102 04 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1'40.811 +0.130 05 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1'40.821 +0.140 06 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1'40.936 +0.255 07 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1'40.995 +0.314 08 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1'41.070 +0.389 09 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'41.073 +0.392 10 RINALDI M, Ruben Ducati Panigale V4R 1'41.099 +0.418 11 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1'41.112 +0.431 12 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1'41.119 +0.438 13 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1'41.268 +0.587 14 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1'41.391 +0.710 15 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1'41.407 +0.726 16 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1'41.424 +0.743 17 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'41.438 +0.757 18 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1'41.644 +0.963 19 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1'41.833 +1.152 20 SYAHRIN Hafizh Ducati Panigale V4R 1'43.132 +2.451 21 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1'43.293 +2.612 22 LOPES Ivo Honda CBR1000 RR-R 1'43.510 +2.829 23 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 1'43.958 +3.277

3.6/5 - (5 votes)