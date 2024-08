SBK | Gp Portimao Day 1, Petrucci: “Sono contento e sorpreso della prestazione”

SBK Portimao Ducati Barni – Danilo Petrucci ha iniziato nel migliore dei modi il weekend portoghese di Portimao, settimo round del Mondiale SBK 2024.

Il pilota ternano del Barni Racing Team dopo il quarto tempo delle prime libere, si è aggiudicato le FP2, con tanto di miglior tempo della giornata. Ecco cosa ha detto “Petrux”.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Day 1 Portimao Superbike 2024

“Sono contento e sorpreso della prestazione, alla fine non ho cambiato la gomma, ma sono comunque riuscito a migliorare il tempo. Già da questa mattina mi sono subito trovato bene con la moto. La squadra sta lavorando bene, ad ogni modifica miglioriamo qualcosa, sono molto felice. Penso che si possa lottare per una Top Five o il podio. Al momento il braccio destro è un pò ‘stanco’, sarà difficile gestire la gomma e le forze, ma sono molto contento di oggi e confidente per domani.”

