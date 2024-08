SBK | Gp Portimao Day 1, Razgatlioglu: “Fermato da un problema tecnico”

Superbike Portimao BMW – Toprak Razgatlioglu ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, settima tappa del WorldSBK 2024, con il terzo tempo.

Il pilota turco della BMW ha incontrato qualche problema tecnico alla sua M 1000 RR nella sessione pomeridiana, che non gli ha permesso di portare a termine il turno. Sino a quel punto il passo e il giro veloce del leader della classifica iridata erano ottimi.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gp Portimao Superbike 2024

“Ho avuto un problema tecnico nelle FP2 e sono dovuto rientrare ai box. Sfortunatamente, non ho potuto guidare la moto per gli ultimi dieci minuti. Nel complesso il feeling con la moto non erano male. Prima del problema tecnico, stavo usando una gomma usata e sono molto contento di come si è comportata la moto. Questo è positivo perché il nostro ritmo era buono e ho fatto un ottimo lavoro con la gomma usata. Dopo 18 giri, sono riuscito ancora a fare un giro da 40,9, il che è davvero buono in queste condizioni calde. Ho iniziato ad avvertire qualche problema dopo 3-4 giri quando ho usato la gomma nuova e ho capito che c’era un problema tecnico. Sono dovuto rientrare ai box, ma molto lentamente. Vedremo come andranno le cose domani, ma il primo giorno è fatto e sono molto contento perché non tutte le sessioni o i weekend di gara vanno alla perfezione. Ora stiamo iniziando in modo un po’ diverso questo weekend, ma mi sento positivo. Aspetto solo domani.”

